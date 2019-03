Sam Hendriks: "Dankzij de steun van de supporters hebben we het toch nog over de streep getrokken"

Volgens Hake verdiende Cambuur de overwinning wel. "Ik denk dat we wel veel mogelijkheden hadden om er veel uit te halen. Met andere woorden: we hebben redelijk gevoetbald tot aan de 20, 25 meter voor de goal en daar vond ik ons niet altijd even gelukkig in de keuzes die we maakten. Daar hadden we meer uit kunnen en moeten halen", fertelt de trainer.

Cambuur was dus goed voorbereid op het opportunistische spel van Volendam. "Volendam staat ook op het punt van alles of niks. Daar waren we vrij goed op ingesteld, vind ik."

Kantelpunt

Meestal verliezen de Leeuwarders dit soort wedstrijden, maar nu winnen ze die. "Dat is de laatste weken terug te zien in ons spel. Dat je die wedstrijd over de streep weet te trekken, geeft heel veel vertrouwen." Of dat het gevolg is van de afgelopen wedstrijden die Cambuur won, kan Hake niet zeggen. Waar het kantelpunt precies lag, kan hij de vinger niet achter krijgen.

"Je hebt ook wedstrijden gehad die je niet hebt gewonnen en daar moet je van leren. Als je er helemaal niks van leert, dan zou het keer op keer weer gebeuren. We zijn er veel bewuster van dat het anders moet", zegt Hake.

Cambuur staat door de overwinning op de achtste plek in de eerste divisie.