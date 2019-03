Omrop TIP: Voor ik vergeet, de invloed van Alzheimer op een gezin

Documentairemaker Gerard van der Veer volgde het gezin Giliam bijna een jaar lang. De Fryslân DOK documentaire 'Foar ik ferjit (Voor ik vergeet)' schetst een beeld van de gevolgen voor Tom, zijn vrouw Martine en hun kinderen. "Toen ik de diagnose hoorde, voelde ik ons gelukkige gezinsleven als zand door mijn vingers wegglippen,'' vertelt Martine.

Eenzame en ongelijke strijd

Dochter Janneke geeft aan dat de nieuwe situatie ook op de kinderen een grote invloed had: "We waren best open tegen elkaar over de ziekte. Maar toch: we leefden ook langs elkaar heen en verwerkten de ramp die zich voltrok in ons gezin allemaal in onze eigen wereld.''

Praten over zijn ziekte deed Tom niet veel. Uit de brieven die hij schreef aan zijn familieleden wordt duidelijk wat voor eenzame en ongelijke strijd hij voerde tegen Alzheimer.

De Fryslân DOK documentaire 'Foar ik ferjit' (Voor ik vergeet)' is op zondag 24 maart vanaf 17.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.