Drachtster Boys winnen met 6-2 van Futsal Apeldoorn

De Drachtster Boys kwamen al snel op voorsprong. In de eerste helft zorgden Vellema, Westerhout, De Vries en Reender voor een 5-0 voorsprong. In de rust werd keepster Van der Zijden door Melanie Leandro Visscher vervangen vanwege een blessure. In de tweede helft wist Futsal Apeldoorn haar eerste doelpunt te scoren, maar dat werd door de Drachtsters beantwoord met de 6-1. In de laatste minuten maakte Futsal Apeldoorn er nog 6-2 van, maar dat was niet genoeg.