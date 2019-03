Zwaarbevochten winst na penalty's voor UNIS Flyers

Door een gat in het ijs begon de derde periode pas later dan verwacht. Toen de ploegen het ijs wilden betreden, werd het gat ontdekt. De ijsmeester heeft het ijs met met sneeuw en stikstof hersteld, waarna de derde periode eindelijk kon beginnen.

Na twee minuten had UNIS Flyers de eerste echte kans van de derde periode. Beide ploegen zochten elkaars goal daarna nog meerdere keren op. Kans na kans werd gecreëerd en Herentals was zelfs echt gevaarlijk, maar de puck eindigde tegen de lat. De powerplay van Herentals minuten later leverde geen doelpunten op. De periode eindigde zonder doelpunten, waardoor overtime volgde.

Na tien minuten overtime zonder doelpunten waren het de penalty's die de uitslag bepaalde. Postma beet het spits af, maar wist niet te scoren. Tegenstander Kyle Brothers wel. Doordat Adam Bezak daarna de puck wel in de goal wist te krijgen, was het nog geen einde verhaal voor UNIS Flyers. De ploegen ging gelijk en na vijf penalty's was de stand 4-4. Eén om één volgde en Ronald Wurm scoorde de winnende punt. Het werd 2-1 voor de Friezen, die in de best-of-five serie van de finale nu op een 1-0 voorsprong staan.