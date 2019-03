SC Cambuur wint uitwedstrijd tegen FC Volendam met 1-0

In de eerste helft was het Cambuur-speler Van Wermeskerken die meerdere keren kans had om te scoren, maar hij slaagde er niet in om de kansen waar te maken. Ook Volendam kon de paar kansen die ze kregen niet verzilveren.

In de tweede helft mocht Cambuur een aantal hoekschoppen nemen, maar ook daar kwamen geen goals uit. Een penalty, na een overtreding op Jansen, werd door Sam Hendriks wel ingeschoten. Vlak daarna kreeg Robertha de kans om de 0-2 te scoren, maar hij schoot tegen de paal. Ook een latere poging van Hendriks slaagde niet.