In de eerste helft kwamen de vrouwen van SC Heerenveen met 1-0 voor, nadat Tiny Hoekstra kort voor de rust wist te scoren en Heerenveen daardoor met een voorsprong de kleedkamers in ging. Het bleek niet genoeg voor de overwinning, want in de 68e minuut zette Beau Rijks van VV Alkmaar de wedstrijd gelijk: 1-1.

De vrouwen van SC Heerenveen blijven eerste in het klassement, na het gelijkspel tegen de nummer twee van de b-poule.