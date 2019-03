Amerikanen in Leeuwarden voor ethisch hacken

Owen Vogelaar (18) uit Schiedam werkt tijdens het spel samen met Katon Luaces (19) uit Albuquerue. "We zijn nu een testsite aan het kraken. We proberen de wachtwoorden bij de gebruikersnamen te krijgen, dan kunnen we inloggen en de vlag veroveren", zegt Owen. "We zijn nu al vijf uren achtereen bezig", vertelt Katon. En het gaat goed, want ze zijn met het spel eerste en tweede geëindigd!