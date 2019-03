Harry van der Molen informateur nieuwe Gedeputeerde Staten

De Leeuwarder Van der Molen (38) zit sinds 2017 voor het CDA in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij wethouder in Leeuwarden, nadat hij daar ook al acht jaar in de gemeenteraad heeft gezeten. Eerder was Van der Molen voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA. In 2017 stond hij als achtste op de lijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen.