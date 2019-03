Eeuwenoud gebied Rikkinge Es bij Oosterwolde in handen van It Fryske Gea

It eeuwenoude gebied Rikkinge Es bij Oosterwolde komt in handen van It Fryske Gea. De natuurorganisatie en de huidige eigenaar Sjoerd Hoekstra tekenen over een week de koopakte. Met de aankoop door It Fryske Gea blijft een karakteristiek stukje Fryslân behouden. Het terrein moet uitgroeien tot een voorbeeld van natuurinclusief boeren.