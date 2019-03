Gemeente Leeuwarden organiseert speciale Antillianenbijeenkomst

Het Antillianenbeleid in Leeuwarden gaat Kook aan het hart. Ze is zeer geraakt door de Veiligheidsmonitor van de gemeente Leeuwarden. Het was voor haar reden om krachten te bundelen en de strijd aan te gaan om het Antillianenbeleid in Leeuwarden te veranderen.

In die monitor wordt ingezet op repressie en preventie. Zo moet worden voorkomen dat kansloze Antillianen vanuit Rotterdam of de Antillen zelf naar Leeuwarden verhuizen. Er moet ook worden gewerkt aan sociale problemen die er in de groep spelen. Dan valt te denken aan zwangere tieners of criminaliteit.

Sociale problemen

Kook geeft toe dat er veel problemen zijn om op te lossen. "Er zijn inderdaad veel sociale problemen binnen de Antilliaanse gemeenschap. Denk dan aan afhankelijkheid van een uitkering, taalachterstanden of opvoedingsproblemen." Maar, zo zegt ze, die zijn er ook bij andere groepen of andere wijken en dorpen binnen de gemeente Leeuwarden. "Neem een willekeurige wijk in Leeuwarden. Daar vind je altijd wel mensen met dezelfde problemen. Waarom dan juist deze groep over één kam scheren?"