Arends net niet naar dubbelfinale in Lille

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden is er met zijn dubbelmaat Tristan Samuel Weissborn niet in geslaagd om de finale van het challengertoernooi in Lille te halen. In de spannende halve finale waren Jonathan Ehrlich (Israël) en Fabrice Martin (Frankrijk) met 2-6, 6-3 en 12-10 te sterk.