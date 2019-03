'Mienskipsloket' voor nieuwe culturele initiatieven geopend

Mensen kunnen er terecht met bijvoorbeeld vragen over het maken van een projectplan, samenwerking, productie, financiën en marketing.

Judith Baarsma is projectadviseur bij Keunstwurk en blij met het nieuwe loket. "In de aanloop naar en tijdens het Culturele Hoofdstadjaar hebben we initiatieven kunnen ondersteunen met het platform Stipe.frl", zegt ze. "Door de samenwerking met LF2028 kunnen we nu doorgaan met die steun en uitbouwen."

Betrokkenheid cruciaal

Volgens de kwartiermaker van LF2028, Lieuwe Krol, is het belangrijk om de doelen van de nalatenschap van LF2018 waar te maken. "De betrokkenheid van de gemeenschap is cruciaal om tot een nieuw en inspirerend programma te maken", zegt hij.