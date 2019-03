Campagnedag voor meer meesters op basisscholen

De kinderen vonden het wel leuk dat er vrijdag alleen maar meesters waren. "Meesters zijn heel anders. We hebben gym gedaan en dat is gewoon veel leuker dan met de juffen", zegt een leerling uit groep 5. En dat is nu net wat juf Berber bedoelde: de balans ontbreekt. "Meisjes, maar ook jongens hebben een rolmodel nodig." Volgens meester Jan, die vrijdag op de Tarissing te gast was, is nu 1 op de 8 leerkrachten een meester. "Ik ben dol op juffen, maar een mix van 50/50 zou beter zijn."