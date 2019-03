Week van de mantelzorg: niemand hoeft er alleen voor te staan

Elk jaar zijn er meer ouderen en minder jongeren in Nederland. Als gevolg van die vergrijzing en ontgroening van de bevolking komt de mantelzorg onder druk te staan. Ook geeft een op de zeven mantelzorgers aan dat zij zichzelf zwaar belast voelen met de zorg voor een ander: die belasting is te hoog. Daarom is er in de 'Week van de mantelzorg' volop aandacht op radio, televisie, Omropfryslan.nl en in de Omrop-app voor de verschillende vormen van mantelzorg en de initiatieven die voor verlichting kunnen zorgen.

Zo komen verhalen aan bod van bijvoorbeeld Grytsje Andringa die een mantelzorgwoning in haar tuin heeft, waardoor zij een oogje kan houden op haar schoonmoeder. Of vrijwillige mantelzorger Riemke Dijkstra die bij mensen thuiszit en familie kan opvangen als iemand stervende is.