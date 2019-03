Freedsmerk over Oranje: "4-0 tegen Wit-Rusland is mooi, maar Duitsland dat is andere thee"

Zo zei de een: "Ze waren niet scherp, er had meer moeten worden gescoord", terwijl een ander waarschuwde dat het spel te wisselvallgi was. "De ene keer is het een wereldteam en een wedstrijd later kunnen ze het zomaar weer laten schieten."

De marktkoopman, die onder meer voetbalshirts verkoopt, zag het weer helemaal zitten. "De oranjeshirts kunnen weer vooraan hangen!" Een echte Leeuwarder was blij met de drie punten, maar: "Nu Cambuur nog!"