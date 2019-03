Geluidsmeetnet met pieken van vliegbasis Leeuwarden wordt openbaar

Maar wat nu als blijkt dat de toestellen inderdaad meer geluid maken dan is toegestaan? "Dan hebben we daar in elk geval de gegevens van. Dan kunnen we aangeven: met de F-16 zijn dit de resultaten. En als de F-35 komt, dan kunnen we zien wat dan de resultaten zijn. En mocht dat afwijken, dan moeten we om tafel met Defensie en kijken wat daaraan kan worden gedaan."

"Want het zou jammer zijn als wij weer in dezelfde situatie komen als in de jaren 80." Toen moesten er met name in Marsum, Jelsum en Koarnjum huizen worden afgebroken, omdat ze niet konden worden geïsoleerd of te dicht bij de basis stonden.