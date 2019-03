Fonteinen alle elf aan, maar financiële afwikkeling nog niet rond

Dat heeft alles te maken met de extra kosten die zijn gemaakt. Die zijn bijna 5 ton op een begroting van 5,6 miljoen euro. Ook al waren de fonteinen een cadeau voor de 6 gemeenten waar de fonteinen staan, ze moeten wel voor de extra kosten opdraaien. Bovendien vielen de sponsorinkomsten erg tegen: 750.000 euro minder dan gehoopt. Hier draait de provincie voor op.

Kostenverdeling

De gemeenten zijn nog in gesprek over de verdeling van de extra kosten en dat gaat niet van een leien dakje. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Bijvoorbeeld de 5 ton gelijk verdelen over alle fonteinen, over de gemeenten of over het inwonersaantal. Een andere optie is dat elke gemeente voor het tekort in eigen gemeente opdraait.

Bij de eerste variant betaalt de gemeente Súdwest-Fryslân een groot bedrag, omdat 6 van de 10 fonteinen in deze gemeente staan. Bij de laatste variant betaalt Noardeast-Fryslân het meest, omdat de ijsfontein in Dokkum flink duurder is uitgevallen.

De gemeente Leeuwarden betaalt niks voor de extra kosten, de provincie neemt dat deel voor haar rekening. Dit is in 2017 al afgesproken met de provincie, zo laat de gemeente weten. De gemeente Leeuwarden namt toen De Reuzen van de Culturele Hoofdstadorganisatie over en de provincie het fonteinenproject.

Onderhoudsfonds

Het was de bedoeling dat er een stichting zou worden opgericht voor het onderhoud en de marketing van de elf fonteinen. Die is er nog niet. De gemeenten hebben jaarlijks tussen de 6.500 (Waadhoeke) en 15.000 euro Noardeast-Fryslân de fontein gereserveerd voor het onderhoud. Het bedrag verschilt per gemeente. Er wordt nog bekeken of en hoe de gemeenten kunnen samenwerken in het beheer en onderhoud.

De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân hebben besloten voorlopig zelf de kosten te betalen en niet me te doen aan het onderhoudsfonds. De marketing van de fonteinen valt nu voorlopig onder de zogenaamde Legacy-organisatie van Culturele Hoofdstad.