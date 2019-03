Vrijwilligers krijgen eizoekles in het kader van weidevogelbescherming

De Friese traditie van het eizoeken en de nazorg gaat al jaren terug. Ook buiten de provinciegrenzen is dat eigenlijk best goed geregeld. Voornamelijk in Noord-Holland is het goed georganiseerd. Verschillende weidevogelgroepen houden zich bezig met het wel en wee van de weidevogels. "Wij denken dat wij in Fryslân de wijsheid in pacht hebben, omdat wij zo'n lange traditie daarin hebben, maar dat is niet helemaal waar", zegt Herman Vos. Ook in andere provincies zijn ze ver in het vinden en beschermen van eieren.