Suppers maken grachten schoon in Heerenveen

Het startschot wordt gegeven door onder anderen shorttrackster Rianne de Vries, Carlos Platier Luna, die in 2017 het televisieprogramma Expeditie Robinson won, en oud-marathonschaatser en centrummanager Peter de Vries. Peddelend op een surfplank halen de schoonmakers tussen 9 en 11 uur het zwerfafval uit het water, waarna ze het kwijt kunnen op een volgboot. Op het water zullen er zo'n 15 deelnemers actief zijn en ook op de wal zullen er mensen afval opruimen.

Zonde en duur

"De dag zelf is niet bedoeld om te laten zien dat we het allemaal elke dag met elkaar moeten gaan opruimen", zegt directeur Helene van Zutphen fan Nederland Schoon over het nut van de schoonmaakdag. "Het is vooral bedoeld om te laten zien dat het niet nodig is om het op te ruimen, als je het gewoon niet weggooit. Het is vooral bedoeld om zwerfafval te voorkomen, want het is gewoon hartstikke zonde. Als er zwerfafval ligt, kost het heel veel geld om het op te ruimen en uiteindelijk is het voor de natuur en het milieu ook hartstikke slecht."

Landelijk gezien zijn er 2.000 schoonmaakprojecten, waarbij meer dan 125.000 vrijwilligers worden ingezet.