Tytsjerksteradiel houdt Maitiidsmoeting als alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst

Volgens burgemeester Jeroen Gebben heeft de gemeente hiervoor gekozen, omdat het in de tijd van de nieuwjaarsrecepties heel druk is. Ze wilden het daarom anders doen in Tytsjerksteradiel. Daarom is ook gekozen om de voorjaarsbijeenkomst niet in het gemeentehuis te houden, maar op locatie in Earnewâld.

Er zijn toespraken en muziek. Iedereen is welkom, belangstellenden hoeven zich niet van tevoren te melden. Het is volgens Gebben niet een feestje van de gemeente, maar van de inwoners.