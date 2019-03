Campagnestrateeg Bianca Pander: "Onder de indruk van campagne FvD"

Waren het nog wel verkiezingen voor Provinciale Staten of waren het eigenlijk gewoon landelijke verkiezingen?

"Het ging wel veel over landelijke onderwerpen. Ook de opkomst was beter dan anders. Dat komt omdat ze het heel urgent hebben gemaakt, dat het over grote landelijke thema's ging. Dat is een deel van de verklaring dat Forum voor Democratie het zo goed heeft gedaan."

Hoe kijkt u naar de opmars van Forum voor Democratie? Heeft Forum voor Democratie zo'n geniale campagne gevoerd?

"Het Forum is veel online zichtbaar geweest en heeft zo veel mensen kunnen bereiken. Dat hebben ze heel goed gedaan. In Fryslân zag de PvdA, CDA en GrienLinks veel op straat. Je kwam ze echt tegen. Dat heeft het Forum niet gedaan. Zij hebben vooral online campagne gevoerd en gezorgd dat mensen naar bijeenkomsten kwamen. Dat is heel knap. Ze hadden ook het frame: we nemen de macht terug. Het is een beetje zoals brexit: take back control.

Ik ben ervan onder de indruk. Het is heel kostbaar om zoveel online zichtbaar te zijn en die billboards kosten ook niet niets. Lokale partijen moeten het meer van de vrijwilligers hebben. Het FvD heeft die hele organisatie nog niet. Ik ben wel benieuwd hoe ze aan de financiën komen."

Hebben de traditionele partijen zoals VVD, CDA en D66 een verouderde strategie?

"Nee dat denk ik niet. Die kiezen ervoor om hun eigen achterban te motiveren en niet een bepaalde doelgroep in heel Nederland. GrienLinks en D66 zitten bovenop het klimaat. Het is een uitzonderlijke positie waar het Forum in zit. Ze hebben de beweging ook een beetje mee. Daar kun je als provinciale politiek bijna niet tegenop."

Buitenlands media omschrijven Thierry Baudet wel als 'de Nederlandse Trump'. Ziet u overeenkomsten tussen Baudet en Trump?

"Voor een deel wel. Het zijn beiden populisten. Baudet belooft van alles, zoals de belastingen omlaag en pensioenen indexeren. Dat kost verschrikkelijk veel geld. Dat is er niet en de Eerste Kamer gaat daar ook niet over. Dus hij kan dat helemaal niet waar maken. Het is stevige taal en dat heeft Trump ook, met zijn Make America Great Again en hier: 'we maken het land weer'."

Wat verwacht u van Forum voor Democratie. Is dit een tijdelijk verschijnsel, zoals eerder de LPF, of moeten we er rekening mee houden dat deze partij langere tijd een machtsfactor blijft?

"Het is niet zomaar weg. Ze hebben ook veel stemmers bij de PVV weggehaald. Er is veel ruimte aan de populistische rechtse kant en dat pakken ze goed aan. We moeten altijd rekening houden met een populistische beweging. Nu is dat toevallig Baudet en zijn partij."