Sander Arends bereikt halve finale challenger in Lille

In de eerste set kregen Arends en Weissborn bij een stand van 3-3 twee breakkansen. Die lieten ze liggen, waarna de Spanjaarden een game later wel een break pakten. Dat was genoeg voor de eerste set.

Sterk spel

Een set later pakten Arends en Weissborn wel een break voorsprong. Die konden ze niet vasthouden, waardoor Vega en García terugkwamen. Op 5-4 speelden Arends en Weissborn een sterke game en met in break kwamen ze op gelijke hoogte in sets: 6-4.

In de supertiebreak gingen de Fries en de Oostenrijker door met het sterke spel. Ze wonnen met 10-6 en daarmee ook de wedstrijd.

Halve finale

Arends en Weissborn nemen het in de halve finale van het indoortoernooi op tegen Jonathan Ehrlich uit Israel en Fabrice Martin uit Frankryk. Het is nog niet bekend of die wedstrijd op vrijdag of zaterdag is.