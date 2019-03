Samenwerking kerkelijke gemeenten Noordoost-Fryslân

Volgens de kerken gaat het om een unieke samenwerking, het zou de voor het eerst zijn in Nederland. Er is drie jaar over gesproken. De aanleiding voor de samenwerking is het emeritaat van dominee Bernard Keizer. Keizer was verbonden aan een aantal kerken in Noordoost-Fryslân.

De samenwerkingsovereenkomst wordt op 4 april getekend.