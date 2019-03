Durk Stoker houdt hoop op zetel Eerste Kamer: "Het mag eigenlijk niet misgaan"

De 570 Statenleden van alle provincies kiezen op 27 mei de leden voor de nieuwe Eerste Kamer. En dat is ingewikkeld, want een Statenlid is Zuid-Holland telt daarbij zwaarder dan een Statenlid uit Zeeland, gewoon omdat er in Zeeland veel minder mensen wonen. En de OSF, een samenwerkingsverband van regionale partijen uit verschillende provincies, heeft dan het probleem dat de regionale partijen woensdag in Noord- en Zuid-Holland niet goed hebben gescoord.

"Het wordt dus krap", geeft Stoker toe. "We moeten afwachten." Zijn partij heeft de kiesdeler net niet gehaald. "Maar het is maar een verschil van een paar stempunten. Daarom denk ik dat we de restzetel kunnen krijgen."

Praten met Groninger Belang

In Fryslân heeft de regionale partij, de FNP, het wel goed gedaan: vier zetels. In de provincie Groningen heeft het Groninger Belang drie zetels gepakt, maar daarvan is het nog niet duidelijk op wie ze stemmen bij de Eerste Kamer. "Misschien op de OSF, maar misschien ook wel op Code Oranje van Annemarie Heite." Zij zet zich in Groningen in voor gedupeerden van de gaswinning. "Als Groninger Belang haar in de Eerste Kamer kunnen krijgen, dan zouden ze dat doen. Maar ze zijn ook lid van de OSF. Daar gaan we over praten, dat komt vast goed."

En wie zou er dan eventueel voor de OSF in de Eerste Kamer komen? Bernard Minderhoud, een raadslid uit Zuid-Holland, is de lijsttrekker van de OSF. Maar het is nog maar de vraag of hij het ook wordt. "Er is een kiescommissie geweest en die heeft een lijst gemaakt", legt Stoker uit. "Het bestuur legt die lijst voor aan de ledenraad, die komende zaterdag is. We moeten kijken hoe het komt, maar het is niet te verwachten dat een afdeling die niet in de staten Komst wel de senator levert."