Zonderland kwalificeert zich in Doha voor rekstokfinale

Als Zonderland de finale aan de rekstok wint, is dat zijn derde wereldbekerwinst. Dat zou betekenen dat hij zich kwalificeert voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Dat ticket op naam raakt hij kwijt als hij zich bij het WK later dit jaar plaatst met de ploeg. In dat geval bepaalt bondscoach Bram van Bokhoven volgend jaar met welke vier turners hij naar Japan gaat. De kans is groot dat Zonderland daarbij zit.

Vorige week won Zonderland nog goud op de wereldbekerwedstrijd in Bakoe.