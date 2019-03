Marco Postma: 'Winst BeNe-League kan seizoen enigszins goed maken"

De nu 35-jarige Postma speelt vrijdag de eerste wedstrijd in de finale van de BeNe-League tegen het Belgische Herentals. Maar als we het met Postma over dit seizoen hebben, dan hoor je toch het chagrijn. "Ik baal nog steeds enorm dat we twee keer in de halve finale zijn uitgeschakeld." De Flyers haalden de finale van de beker en het Nederlands kampioenschap tot twee keer toe net niet. "En dat zijn we eigenlijk wel aan onze stand verplicht. Ik vind de mooiste prijs het Nederlands kampioenschap. Ik heb die nu vier keer gewonnen en dat is echt mooi."

Mooiste prijs

Coach Mike Nason ziet het winnen van de BeNe-League wel als mooiste prijs. "Ik ben een Canadees. De play-offs aan het einde van het seizoen, dat is waar het om gaat. Dat is de mooiste prijs." Marco Postma begrijpt dat heel goed: "Tuurlijk, het winnen van de BeNe-League is het moeilijkste. Je bewandelt de langste weg en dus is het een hele mooie prijs."

De BeNe-League gaat nu zijn vierde seizoen in. Vorig jaar won Den Haag, het jaar daarvoor de Flyers en de eerste keer ging de winst naar Herentals. "Je kunt misschien nog wel sleutelen aan deze opzet. Misschien moet je bijvoorbeeld de Nederlands en Belgisch kampioen aan het einde van het seizoen een finale laten spelen. In plaats van een gehele competitie. Als een soort van bonuswedstrijd."

Trainer Postma en afscheid nemen?

Marco Postma staat bijna alle dagen op het ijs. Is het niet voor een wedstrijd of een training, dan is het wel omdat hij zelf training geeft. Dat doet hij bij het regionaal trainingscentrum. De beste jongeren tussen twaalf en achttien jaar oud uit Amsterdam, Leeuwarden, Groningen en Heerenveen komen naar Thialf voor een training. "Dat is echt hartstikke leuk om te doen. Al wil ik later wel met mannen gaan werken, die ambitie heb ik wel. Na mijn carrière dus maar door als trainer bij het eerste? Daar ga ik niet over en bovendien weet ik dat nog niet. Ik weet nog niet wanneer ik stop."