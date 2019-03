Trainingscomplex Heerenveen moet worden opgeknapt

Sportpark Skoatterwâld is de thuisbasis van de amateurs van v.v. Heerenveen en is in 1996 in gebruik genomen. Jong Heerenveen en de jeugdteams van de club trainen er ook. Het eerst elftal doet dat sinds 2005 ook, omdat het trainingsveld bij het stadion plaats moest maken voor Sportstad.

Het complex is niet meer van deze tijd, Heerenveen heeft er te weinig faciliteiten en velden. Het moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt, zegt de clubleiding. Een werkgroep onderzoekt wat er moet gebeuren. Voetbalvereniging Heerenveen en de gemeente zijn daar ook bij betrokken.