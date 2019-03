OSF dreigt te verdwijnen uit Eerste Kamer

De OSF is een samenwerkingsverband van provinciale partijen waar ook de FNP bij aangesloten is. Senator Hendrik ten Hoeve uit Heerenveen was uit naam van de partij de afgelopen vier jaar Eerste Kamerlid. En dat was hij ook tussen 2003 en 2011. Bij deze verkiezingen was Germ Gerbrandy lijsttrekker voor de FNP yn de Eerste Kamer.

Pas eind mei wordt helemaal duidelijk of de OSF inderdaad uit de Eerste Kamer verdwijnt. Dan stemmen de 570 leden van alle Provinciale Staten voor de Eerste Kamer.