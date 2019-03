Forum voor Democratie wil meepraten over coalitie: "Wij hebben geen breekpunten"

"We zijn heel blij met de uitslag", zegt Maarten Goudzwaard. "Het volk heeft een duidelijk signaal gegeven. We sluiten geen enkele partij uit. We nemen onze verantwoordelijkheid als partij om aan de slag te gaan. We zijn er klaar voor, we hebben er zin in. Voor ons is een transparante formatie belangrijk."

De partij was woensdag niet in het Provinciehuis bij de uitslagenavond. "We waren allemaal in Zeist om de campagne af te sluiten."

Wat wil de partij in de provincie bereiken?

"We hebben al een tijd een programma klaar met allemaal punten, bijvoorbeeld over energietransitie, het veenweidegebied en nog tal van andere zaken. We zijn van allemaal dingen op de hoogte, zaken waarmee we iets willen doen. Daar lopen we nu niet op vooruit. We zijn nu alle programma's naast elkaar aan het leggen en ons aan het voorbereiden."

De partij staat open voor onderhandelingen. "Het is vreemd als je zegt 'we staan open voor onderhandelingen', maar dit zijn allemaal breekpunten en no deals. Daar geloven we niet zo in. We zijn niet zo van het uitsluiten."