Visdieven krijgen een broedeiland bij De Westereen

Op de hoge, platte daken van die woongroep broedden elk jaar zo'n 50 paartjes visdieven, goed beschermd tegen vos en rat. Door vernieuwing van de daken zijn die straks niet meer geschikt voor de vogels.

Het nieuwe broedeiland komt vlakbij het Sikkemahûs, midden in natuurgebied De Sweagermieden. Die locatie is gunstig, omdat die dichtbij de oude plek ligt en de vogels in dit gebied naar voedsel zoeken. Het eiland heeft een raster om zwemmende roofdieren tegen te houden en wordt 120 vierkante meter groot. Het wordt met ankers op zijn plaats gehouden.

Eerder werden er al broedeilanden voor visdieven in Zeeland geplaatst en daar zijn de ervaringen positief.