GrienLinks wint drie zetels; "kiezer kiest voor klimaat"

"Het gaat vooral over het klimaat, dat is een hoofdthema dat landelijk speelt en provinciaal, eigenlijk wereldwijd. Aan de ene kant heb je Forum voor Democratie, die zet zich daartegen af en doet in mijn ogen aan bangmakerij en heeft de feiten niet goed. En dan heb je GrienLinks aan de andere kant, wij willen een betere wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen."

"Mensen zijn voor of tegen, op basis van wat politici zeggen. Ik vind dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben om het hele en eerlijke verhaal te vertellen, zodat mensen daar een afweging in kunnen maken."