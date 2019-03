Hogere opkomst bij waterschapsverkiezingen; uitslag bijna gelijk aan vier jaar geleden

"Groene dingen doen"

Tieneke Clevering, lijsttrekker van Water Natuurlijk is heel blij met de drie zetels. "Ik gun het onze nummer drie zo. Het is fantastisch, nu kunnen we mooie groene dingen doen. Met de andere partijen kunnen we een progressief blok vormen en met het veenweidedossier en groene oevers aan de slag."