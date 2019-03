Bier uit Easterwierrum moet Friese kerken redden

De brouwerij is opgezet door Sipke Dotinga, zijn vrouw en een neef. Met zijn drieën zijn ze nu enkele maanden bezig met de voorbereidingen en het brouwen van de eerste biertjes. Het doel van de brouwerij is om in elk geval een deel van de opbrengst te gebruiken voor het opknappen van Friese kerken, maar ook voor het vinden van nieuwe bestemmingen voor de gebouwen.

Tsjerkebier uit timmerfabriek

Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om de brouwerij zelf onder te brengen in een kerkgebouw, maar dat is onder ander door gedoe met vergunningen niet gelukt. Nu is de brouwerij ondergebracht in een voormalige timmerfabriek. Daar wordt naast het eigen Tsjerkebier onder ander ook Grutte Pier bier gemaakt en diverse andere Friese merken. Door de brouwerij ook te gebruiken voor andere bieren, komt er extra geld in het laadje.