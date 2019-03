Wat wil het Forum voor Democratie in Fryslân?

Wel algemene ideeën dus, maar over de uitvoering geeft de partij nog geen duidelijkheid.

En dan is het maar de vraag of er iets van die plannen terechtkomt, want in de eerste reacties zijn onder andere Roskam (PvdA) en Kielstra (VVD) niet enthousiast over een eventuele samenwerking met Forum. Al zei Sander de Rouwe van de grootste partij, het CDA, wel: "Iedere partij moet meedoen."

Lijsttrekker Maarten Goudzwaard

Dan de lijsttrekker: want wie is Maarten Goudzwaard? Ook over hem is niet veel duidelijk. De Friese politici die woensdag bij de uitslagenavond waren, kennen Goudzwaard nog niet.

Wat weten we wel? Goudzwaard is 39 jaar, woont in Leeuwarden en werkt ruim vijftien jaar in de telecom- en verzekeringsbranche. Ruim een week voor de verkiezingen ilet hij zich voor het eerst zien, toen de landelijke voormannen van de partij in De Lawei in Drachten waren.