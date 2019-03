Forum grote winnaar Statenverkiezingen, CDA blijft grootste partij

Het Forum voor Democratie is de grote winnaar geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De nieuwkomer van lijsttrekker Maarten Goudzwaard pakt zes zetels in de Friese Staten. Het CDA blijft de grootste partij met acht zetels, een minder dan vier jaar geleden. Dat is de stand van zaken na 70,8% van de stemmen geteld.