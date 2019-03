Inhoudelijke behandeling moordzaak Van Seggeren uitgesteld

De rechtbank geeft geen reden voor het uitstel van de behandeling. Die zal gegeven worden op 9 april want dan zal er wel een regiezitting zijn. Dan zal ook een nieuwe datum bekendgemaakt worden.

Het is heel lang onduidelijk geweest wat er precies gebeurd is. Omrop Fryslân maakte eerder een overzicht van de zaak Van Seggeren. Er zijn meerdere scenario's doorgenomen en er zijn meerdere verdachten aangehouden. In januari van dit jaar is een Duitse man aangehouden, het is de ex-man van de weduwe van Van Seggeren, maar die is kortgeleden vrijgelaten. De man wordt nog wel als verdachte in de zaak Van Seggeren gezien.