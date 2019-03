LIVEBLOG: Forum voor Democratie grootste partij in Harlingen

In de exitpolls lijkt de coalitie in de Eerste Kamer de meerderheid te verliezen. Volgens Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) betekent dat dat er met meer partijen gesproken moet worden, om wetten te maken. Maar het verlies valt Van der Molen mee. In eerdere peilingen was het groter, zegt hij. "Zolang er geen echte uitslagen zijn, blijft het spannend."