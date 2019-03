Tryater terug in Zalen Schaaf met voorstelling

De nieuwe voorstelling van Tryater wordt gespeeld in Zalen Schaaf, de oudste theaterzaal van Leeuwarden. Daarnaast is het ook de plek waar het professionele toneelgezelschap is begonnen. In de begintijd van het gezelschap had Tryater in Zalen Schaaf de premières en was het hun vaste standplaats. Ze waren voor het laatst in 1993 met een voorstelling te zien in de theaterzaal.