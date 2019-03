Stemmen voor mindervaliden: hoe lastig is dat?

Theo Willemsen uit Koarnjum is blind en heeft daarom zijn vrouw meegenomen om te helpen bij het stemmen. "Met hulp van mijn vrouw Tiny is stemmen niet spannend, die is met mij mee. Dan gaat het goed. We doen het samen. Vooraf overleggen we wat zij gaat invullen."

Pieter Licht uit Leeuwarden zit in een rolstoel en heeft al meerdere keren meegemaakt dat het lastig was om bij een stembureau naar binnen te komen. "Voorheen was het wel eens lastig, maar als het goed is hebben ze het dit jaar verbeterd." Hij vertelt dat er soms treden voor de ingang zijn of dat de deur te smal is. "En in de hokjes waar je in moet stemmen zijn de planken weleens te hoog. Het zijn kleine dingen, maar het maakt het wel moeilijker."