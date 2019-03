Henk de Jong: "Het voelt als thuiskomen"

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Johan Schikker, was blij met het aantrekken van De Jong en Van der Heide. "Dit is een hele bijzondere dag, vooral gezien de toekomst", vertelt Schikker. Er moest volgens de RvC iets gebeuren binnen de club. "Het was flets en gelaten. Dat sloeg over binnen de hele club. We moeten meer kleur op de wangen krijgen, zowel op het veld als er omheen."

Volgens Schikker is er afgelopen week voor het eerst contact geweest met De Jong en Van der Heide en niet eerder. "We hebben pas afgelopen week, nadat we met René Hake hebben gesproken, contact gezocht met Henk en Sandor. We hebben een paar hele goeie gesprekken gehad met elkaar."