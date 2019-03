Syrische tijgers in Nijeberkoop kort na elkaar overleden

De afgelopen weke merkten de verzorgers veranderingen in het gedrag van tijger Sultan. Hij at niet meer goed, hij moest vaak overgeven en hij had problemen met plassen. De dierenarts constateerde nierfalen, hetzelfde wat ze eerder bij tijger Sayeeda zagen. Het opvangcentrum ende dierenarts vermoeden dat ondervoeding toen de dieren jong waren de oorzaak is van de beschadigde nieren. Omdat Sayeeda niet meer beter kon worden, hebben ze drie maanden geleden besloten de tijger te laten inslapen. Nu ook Sultan ernstig ziek werd en niet meer beter kon worden, is ook besloten Sultan te laten inslapen.

"We zijn gebroken, alweer. Sultan was zó bijzonder, hij heeft zóveel meegemaakt en we deden alles wat we konden om hem een kans te geven. Wat zal hij gemist worden door iedereen die zijn redding uit Syrië mogelijk gemaakt heeft en hem een leven bood met positieve ervaringen. We zijn jullie daar dankbaar voor en het spijt ons dit verdrietige nieuws nu met jullie te moeten delen", laat Stichting Viervoeters weten op hun Facebookpagina.

De tijgers zijn in 2017 vanuit een dierentuin in het Syrische Aleppo naar opvangcentrum Felida in Nijeberkoop gekomen. De beide dieren waren ernstig verzwakt toen ze aankwamen. Na een paar weken ging het eerst beter met de tijgers.