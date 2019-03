Bestuurder rijdt met 200 kilometer over de Centrale As

Het bleek dat de persoon zijn rijbewijs was geschorst. Na een stopteken van de politie trapte de bestuurder het gaspedaal flink in en haalde snelheden van 200 kilometer per uur.

Meerdere eenheden van de politie achtervolgden de bestuurder. Omdat die gevaarlijk reed, is besloten om hem met een onopvallende wagen te volgen. In een doodlopende straat in Damwâld is hij klemgereden.

De bestuurder, een 31-jarige inwoner van Damwâld, werd aangehouden. Hij verzette zich hevig en is in de boeien overgebracht naar Leeuwarden.

Twee dienstwagens raakten licht beschadigd en ook een personenauto is geraakt.