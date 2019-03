Meer branden in Fryslân vorig jaar, maar brandweer sneller ter plaatse

Dat laatste is in Fryslân overigens niet het geval, in tegenstelling tot het landelijke cijfer. Ook al waren er in 2018 meer branden dan het jaar ervoor, in Fryslân leden de aanrijtijden er niet onder.

De gemiddelde tijd tussen een melding bij de brandweercentralist en de aankomst bij de brand daalde in 2018 zelfs een klein beetje.

Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal minuten dat de brandweer nodig had om ter plaatse te komen van 8,5 naar 9,6 minuten. In 2018 duurde het gemiddeld 9,5 minuut voordat de brandweer bij de brand aanwezig was, iets korter dus dan het jaar ervoor.