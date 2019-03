Volg de presentatie van Henk de Jong bij SC Cambuur live bij Omrop Fryslân

Ook assistent-trainer Sandor van der Heide komt terug bij Cambuur. De beide mannen tekenen waarschijnlijk voor drie jaar.

De Jong was eerder al in dienst bij Cambuur (2011 tot 2016), als assistent-trainer, interim-hoofdtrainer en hoofdtrainer. Eind 2016 werd hij hoofdtrainer bij De Graafschap. De Jong neemt in Leeuwarden het stokje over van René Hake.