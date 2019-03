Groot deel van afspraken over opruimen containertroep wordt uitgevoerd

In februari is een 'maatregelenpakket' gemaakt over hoe de komende 18 maanden met het afval wordt omgegaan. Maar als er meer tijd nodig is, gaat het opruimen gewoon door. Het meeste werk wordt gedaan door aannemers die worden betaald door de verzekeraar van de MSC Zoe, het schip dat begin januari 345 containers boven de Waddeneilanden verloor.

Binnenkort komt een internetsite online waarop de voortgang is te volgen en waar mogelijk nog vrijwilligers nodig zijn.

Henk Middendorp van Rijkswaterstaat is goed te spreken over hoe de reder en verzekeraar zich tot nu toe opstellen, maar er moeten nog wel "puntjes op i" worden gezet. Dan gaat het o.a. om inspectieroutines, het plaatsen van containers en informatieborden en de beschikbaarheid van afvalzakken voor milieujutters.