LIVEBLOG: Fryslân stemt voor Provinciale Staten en waterschap

De hele dag - en tot diep in de nacht - volgt Omrop Fryslân de verkiezingen. Overdag doen we updates in dit liveblog, volgen we het in al onze radioprogramma's en geven we er aandacht aan in Fryslân Hjoed.

Vanaf 20.00 uur begint een speciale radiouitzending. Met gasten blikken we terug op de voorgaande bestuursperiode en we brengen zo snel mogelijk de laatste uitslagen, met reacties en duiding. Om 22.00 uur is dat ook te volgen op televisie.