UNIS Flyers neemt het in finale BeNe-League op tegen HYC Herentals

De ijshockeyers van de Flyers speelden dit seizoen twee keer eerder tegen de Belgische ploeg. In februari werd het in Thialf na verlenging 4-3 voor de ijshockeyers uit Heerenveen. Een paar dagen later was in Herentals opnieuw verlenging nodig om beslissing te brengen. Ook toen was de Friese ploeg uiteindelijk het sterkst: 5-4. De Flyers en Herentals eindigden in de reguliere competitie op respectievelijk de eerste en de tweede plaats.

De eerste finalewedstrijd in de BeNe-League is de 'Wedstriid fan de Wike' bij Omrop Fryslân. De Omrop zendt het duel vrijdagavond live uit via Omropfryslan.nl en de Omrop-app.