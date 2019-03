Aris in eigen huis kansloos onderuit tegen directe concurrent Den Helder

In het eerste deel van het eerste kwart ging het nog gelijk op, maar de ploeg uit Den Helder kwam al snel beter in de wedstrijd dan de ploeg van coach Tony Van den Bosch. Dat resulteerde na afloop van het eerste kwart in een 14-19 voorsprong voor de bezoekers. Ook in het tweede kwart konden de Leeuwarders het tempo van de Suns niet bijhouden en dus werd het gat bij de rust nog groter: 26-37.

Na de rust

De donderspeech van Van den Bosch in de kleedkamer van Aris had geen effect op het spel van de Leeuwarders in de tweede helft. De Noord-Hollanders waren nog steeds een maatje te groot voor Aris en konden daardoor in het derde kwart uitlopen tot 42-60. In het vierde en laatste kwart was het verzet van de Leeuwarders helemaal gebroken. Het werd uiteindelijk 62-93.