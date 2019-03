Vrouwen van SC Heerenveen opnieuw veel te sterk voor Achilles '29

De vrouwen uit Heerenveen kwamen na drie minuten spelen eerst op achterstand door een doelpunt van Sophie Cobussen. Dat duurde echter niet lang, want na een kleine twintig minuten maakte clubtopscorer Tiny Hoekstra alweer gelijk. De goal van Hoekstra was een bevrijding voor de Friese vrouwen. Nog voor de rust werd de overwinning al veilig gesteld door treffers van opnieuw Hoekstra, Fenna Kalma en Wiëlle Douma: 1-4.

Hattrick Hoekstra

De tweede helft kwam langzaam op gang in Groesbeek, maar in de 67e minuut was het opnieuw Hoekstra die keepster Annerens Tijm passeerde en daarmee haar hattrick compleet maakte. De thuisploeg deed twee minuten later via Cobussen al weer wat terug: 2-5. In de blessuretijd werd het door een goal van Suzanne Admiraal uiteindelijk nog 2-6 voor de Friese ploeg.

Verliezerspoule

Door de overwinning staat SC Heerenveen nu met twintig punten op de eerste plaats in de verliezerspoule van de Eredivisie Vrouwen. Directe concurrent VV Alkmaar kwam op bezoek bij Excelsior Barendrecht niet verder dan een gelijkspel en heeft nu zestien punten.