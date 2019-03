Provincie wil proef tussen Wijnjewoude en Drenthe om te voorkomen dat wild wordt aangereden

De problemen zijn het grootst in Súdeast-Fryslân. Daar komt regelmatig een ree of hert voor de auto, zo blijkt uit cijfers van de provincie. In de eerste helft van 2018 waren er op de N381 in Súdeast-Fryslân zeventien aanrijdingen met een ree of een hert. In heel Fryslân waren dat in dezelfde periode maar liefst 288. Het gaat om cijfers met een slag om de arm, want er is geen gesloten registratiesysteem voor ongelukken met wild.

Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt het probleem groot genoeg om mee aan de slag te gaan. "Het is natuurlijk slecht voor het wild, maar het is ook slecht voor de verkeersveiligheid. Er kunnen rare dingen gebeuren, als mensen ineens een ree of een hert voor de auto krijgen."

Rasters

De provincie wil nu in Súdeast-Fryslân een paar proeven uitvoeren om uit te zoeken wat voor methode het best werkt. Er wordt gedacht aan rasters, die herten en reeën verwijzen naar een veiligere oversteekplaats en ook aan een systeem dat het wild waarschuwt voor het autoverkeer. "Het is hier geen Veluwe, we moeten uitzoeken wat voor systeem hier het beste werkt."

Voor de proeven is een investering nodig van drie tot vier ton. Het is aan de nieuwe Provinciale Staten om daar een besluit over te nemen. In de tussentijd wil de provincie de registratie van aanrijdingen met wild verbeteren.